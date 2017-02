Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso erscheint uns die Sonne gelb-orange? Die Farbe eines Sterns, und ein solcher ist unsere Sonne, hängt von der Temperatur seiner sichtbaren Oberfläche ab. Die Sterne mit der geringsten Oberflächentemperatur erscheinen rötlich, andere Sterne wie etwa unsere Sonne gelblich-weiß, sehr heiße Sterne schließlich bläulich. Das ist ganz ähnlich wie ein Stück Eisen, das man auf hohe Temperaturen erhitzt: Es wird - bevor es schließlich schmilzt - erst rötlich glühen, dann orange und schließlich bläulich-weiß. Wenn wir unsere Sonne dann durch die Erdatmosphäre betrachten, muss man noch die Streuung des Sonnenlichts an den Partikeln in der Atmosphäre berücksichtigen. Diese Partikel streuen hauptsächlich blaues Licht. Je tiefer die Sonne am Himmel steht, desto länger ist der Weg des Sonnenlichts durch die Atmosphäre. Bei einem Sonnenuntergang oder -aufgang geht also ein großer Teil der blauen Komponente des Sonnenlichtes verloren, das Licht erscheint daher rötlich. Deswegen erscheint uns die Sonne direkt über dem Horizont rötlicher, als etwa hoch am Himmel. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.