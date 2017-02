Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie läuft die Kernfusion in Sternen ab? Dafür gibt es verschiedene Mechanismen bzw. Reaktionsketten, die aber alle nur durch den enormen Druck und die enorme Temperatur im Inneren von Sternen möglich werden. In unserer Sonne beispielsweise werden gegenwärtig Wasserstoffkerne zu Helium-Kernen fusioniert. Durch welche Einzelreaktionen dies passiert, wird etwa durch die sogenannte Proton-Proton-Kette beschrieben. Sie stellt eine von zwei möglichen Fusionsreaktionen bei der "Verbrennung" von Wasserstoff dar, spielt in unserer Sonne aber die wichtigere Rolle. Ganz am Anfang steht dabei die Fusion zweier Wasserstoffkerne, also von zwei positiv geladenen Protonen. Diese stoßen sich (da sie die gleiche Landung haben) zunächst einmal stark ab und müssen daher mit einer ungeheuren Energie aufeinanderprallen, um fusionieren zu können. Dies kommt vor - allerdings nur sehr selten: Bis ein bestimmtes Proton mit einem anderen reagiert, können mehr als zehn Milliarden Jahre vergehen. Allerdings gibt es in der Sonne sehr viele Protonen, so dass trotzdem eine enorme Energiemenge entsteht. In jeder Sekunden werden im Sonneninneren 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 560 Millionen Tonnen Helium fusioniert. Die "fehlenden" vier Millionen Tonnen werden als Energie abgestrahlt, bringen unsere Sonne also zum Leuchten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.