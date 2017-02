Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es sein, dass ein kürzlich entdecktes 200 Millionen Lichtjahre entferntes Objekt vielleicht heute schon nicht mehr existiert? Ein Blick ins All ist auch immer ein Blick in die Vergangenheit: Sogar von der Sonne sehen wir, aufgrund ihrer Entfernung, auf der Erde ein rund acht Minuten altes Bild. Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto älter ist dieses Bild. Entfernte Rote Riesensterne könnten also schon als Supernova explodiert sein, obwohl wir sie von der Erde aus noch als Rote Riesen beobachten können. In Entfernungen von 200 Millionen Lichtjahren lassen sich kaum mehr einzelne Objekte ausmachen. Hier sieht man mehr ganze Galaxien, die in einem solchen Zeitraum schwer komplett verschwinden können. Aber sie können natürlich ihr Aussehen verändern. Viele ihrer Sterne, die das Licht ausmachen, was wir von diesen Galaxien heute auf der Erde empfangen, dürfte es tatsächlich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form geben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.