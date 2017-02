Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es im Universum - abgesehen von der Erde - irgendwo Leben auf einem Planeten? Angesichts der unvorstellbar großen Zahl von Planeten, die es sehr wahrscheinlich im gesamten Universum gibt, wäre es zumindest überraschend, wenn sich nur auf der Erde Leben entwickelt haben sollte. Allerdings kennen wir bislang nur das Leben auf der Erde, wissen daher also nicht, welche "Zutaten" und Umweltbedingungen für die Entstehung von Leben letztlich entscheidend sind. Man hat im All schon an verschiedenen Stellen "Grundbausteine" für Leben nachweisen können, wirkliches Leben allerdings noch nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.