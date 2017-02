Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Bilder der Jupitersonde Juno scheinen nicht von herausragender Qualität zu sein. Dabei müsste es sich doch um neuere Technik handeln?! JunoCam erlaubt Bilder aus nur einer vergleichsweise geringen Entfernung von Jupiter, so dass einmalige Ansichten des Gasriesen möglich werden. Man muss allerdings bedenken, dass die Kamera nicht zu den primären wissenschaftlichen Instrumenten von Juno zählt. Die Sonde soll mehr über das Innere des Gasriesen in Erfahrung bringen und benötigt für dieses Ziel eigentlich keine optische Kamera. Da man aber keine Jupitersonde ohne Kamera losschicken wollte, wurde JunoCam gebaut, die hauptsächlich der Öffentlichkeitsarbeit dienen soll. Das Instrument basiert auf der Kamera MARDI des Marsrovers Curiosity und Teile ihrer Software wurden für die NASA-Sonden 2001 Mars Odyssey und Mars Reconnaissance Orbiter entwickelt. Die Kamera verfügt über einen Farbsensor mit einem Auflösungsvermögen von 1600 mal 1200 Pixel. Wegen ihrer vergleichsweise geringen Auflösung, der Anbringung an der langsam rotierenden Sonde und der Art, wie Bilder vor der Übertragung komprimiert werden, wurde die JunoCam auch schon als "Juno-Dashcam" bezeichnet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.