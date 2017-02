Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Planeten außer der Venus kann man zu den unterschiedlichen Jahreszeiten sonst noch sehen? Die Venus ist zweifellos der auffälligste Planet am Abend- oder Morgenhimmel, doch auch Jupiter und Mars können zu markanten Objekten am nächtlichen Himmel werden - wenn sie etwa in Opposition zur Sonne stehen. Auch der Saturn ist noch mit bloßem Auge auszumachen und mit etwas Übung sogar der kleine Merkur. Um Uranus und Neptun zu sehen, benötigt man dann schon mindestens ein Fernglas, besser ein Teleskop. Wann welche Planeten mit bloßem Auge zu sehen sind, kann man in unserer monatlichen Vorschau auf den Sternenhimmel nachlesen, die immer zu Beginn eines Monats erscheint. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.