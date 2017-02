Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wurde die Existenz von Wasser auf dem Mars nachgewiesen? Marssonden haben große Wassereisvorkommen an den Polen des Mars registriert und auch im Untergrund könnte es Wassereis geben. Wasser gibt es also auf dem Roten Planeten auf jeden Fall in fester Form. Ob es unter gewissen Umständen und zu bestimmten Zeiten auch in flüssiger Form heute noch auf der Oberfläche des Mars existiert, ist hingegen noch nicht zweifelsfrei geklärt. Fließspuren scheinen darauf hinzudeuten, doch könnte es dafür auch andere Erklärungen geben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.