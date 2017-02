Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gehört Sedna zum Kuipergürtel? Sedna ist ein Objekt, das auf einer sehr ungewöhnlichen Umlaufbahn um die Sonne kreist: Auf einem langgestreckten Orbit entfernt es sich bis zu über 900 Astronomische Einheiten von der Sonne, nähert sich aber auch auf 76 Astronomische Einheiten an die Sonne an. Eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also ungefähr 150 Millionen Kilometer. Für eine Umrundung der Sonne benötigt Sedna mehr als 11.000 Jahre. Diese Bahneigenschaften machen Sedna nicht zu einem Kuipergürtel-Objekt. Astronomen sind sich bis heute nicht sicher, zu welcher Gruppe Sedna zu zählen ist. Die Sedna-Entdecker schlagen etwa vor, dass es sich um ein Objekt der "inneren Oortschen Wolke" handelt. Sicher ist dies allerdings nicht. Eine Klärung dieser Frage dürfte auch interessante neue Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems liefern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.