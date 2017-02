Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich die Erde so schnell dreht, warum benutzt man das nicht als Fortbewegungsmittel? Die Frage wird immer wieder gestellt: Da die Erde sich ja um die eigene Achse dreht, müsste es doch reichen, in die Luft zu springen, damit sie sich unter einem wegdreht. Wenn dieses Prinzip tatsächlich funktionieren würde, wäre ja schon Schulsport äußerst gefährlich und man sollte es auch tunlichst vermeiden, bei einer Fahrt mit einem ICE kurz in die Luft zu springen - sonst würde man ja schnell an der Abteilwand kleben. Wie wir alle wissen und gefahrlos ausprobieren können, braucht man einen Hüpfer weder beim Schulsport noch im ICE zu fürchten. Der Grund ist einfach: Wir und die Atmosphäre bewegen uns mit der Erde mit und im Zug haben wir die gleiche Geschwindigkeit wie der Zug und die Luft im Zug. Ein Hüpfer - oder auch ein großer Sprung - in die Luft reicht also nicht, damit sich die Erde unter einem wegdreht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.