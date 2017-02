Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird die Erde eines Tages aufhören, sich zu drehen? Nein, damit ist nicht zu rechnen. Durch die Wechselwirkungen zwischen Erde und Mond werden die Tage auf der Erde zwar tatsächlich ganz allmählich länger und der Mond entfernt sich gleichzeitig in jedem Jahr um etwa 3,8 Zentimeter von der Erde. Doch geht dies nicht ewig so weiter: Dieser Prozess ist in dem Moment beendet, wenn die Erde für eine Umdrehung um die eigene Achse exakt so lange benötigt, wie der Mond für eine Umdrehung um die Erde. Man schätzt, dass zu diesem Zeitpunkt ein Tag knapp 50 heutigen Tagen entsprechen dürfte. Dazu sollte es allerdings erst in einigen Milliarden Jahren kommen - also etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem sich auch unsere Sonne zum Roten Riesenstern aufblähen und eventuell die Erde verschlucken wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.