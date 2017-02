Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müssen Satelliten auch immer angehoben werden, damit sie nicht auf die Erde stürzen? Die Frage dürfte sich auf die Antwort auf die Frage Warum muss die Internationale Raumstation immer wieder angehoben werden? vom 3. Januar 2017 beziehen. Die Antwort: Das kommt auf die Höhe der Umlaufbahn der Satelliten an. Je größer ihr Abstand von der Erdatmosphäre, desto dünner ist die Restatmosphäre. Durch die Reibung mit dieser Restatmosphäre sinkt die Umlaufbahn etwa der ISS, die in etwa 400 Kilometern Höhe kreist, und natürlich auch von Satelliten, die sich in ähnlicher Höhe um die Erde bewegen. Die meisten Satelliten umkreisen die Erde allerdings in deutlich größerem Abstand. Aber auch Erdbeobachtungssatelliten, die in einer Höhe von rund 800 Kilometern um die Erde kreisen, werden noch geringfügig durch die Reibung der Restatmosphäre beeinflusst. Hier muss die Umlaufbahn in der Regel korrigiert werden, damit weiterhin die gleichen Bereiche der Erde überflogen werden und die Daten vergleichbar bleiben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.