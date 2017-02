Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann und wie geht es aus astronomischer Sicht mit der Erde spätestens zu Ende? Das kommt etwas darauf an, was mit "zu Ende gehen" gemeint ist: Schon in etwas weniger als einer Milliarde Jahren dürfte es auf der Erde - durch die normale Entwicklung der Sonne - so warm werden, dass Wasser verdunstet und Leben höchstens noch für die robustesten Organismen möglich ist. Die Sonneneinstrahlung wird weiter zunehmen und sich unser Zentralstern schließlich in einigen Milliarden Jahren zu einem Roten Riesen aufblähen. In dieser Phase könnte die Erde von der Sonne verschluckt werden. Auch wenn dies nicht passiert, wäre sie dann nur eine glühendheiße Gesteinswelt, auf der nichts mehr an den blauen Planeten erinnert, der sie einst war. Übersteht die Erde diese Phase, dürfte sie als öder Gesteinsplanet weiter um die Reste der Sonne kreisen, die nun zu einem Weißen Zwerg wird.

