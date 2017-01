Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In welchem Sternbild liegt das Zentrum der Milchstraße? Das Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, befindet sich - von der Erde aus betrachtet - im Sternbild Schütze, in einem Bereich des Bands der Milchstraße, in dem es besonders viele Sterne gibt. Allerdings ist das eigentliche Zentrum im sichtbaren Bereich des Lichtes nicht zu sehen, da es hinter dichten Wolken aus Staub verborgen liegt. Im Zentrum der Milchstraße befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch und zwar genau am Ort der Radioquelle Sagittarius A*.

