Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum erleben wir Gravitation auf der Erde nur nach unten und nicht etwa zwischen zwei Marzipankugeln? Prinzipiell ziehen sich alle Massen an, auch die beiden in der Frage genannten Marzipankugeln. Allerdings ist deren gravitative Wirkung aufeinander extrem gering, die Erde hat aufgrund ihrer Masse eine erheblich größere Wirkung und die wirkt in der Regel "nach unten". Man kann in empfindlichen Experimenten, die auch schon im Physikunterricht in der Schule durchgeführt werden können, aber durchaus die Anziehungskraft von kleineren Massen nachweisen. Dazu werden meist sogenannte "Drehwaagen" verwendet.

