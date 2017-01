Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum muss die Internationale Raumstation immer wieder angehoben werden? Der Orbit der Internationalen Raumstation ISS muss regelmäßig angehoben werden, weil sie aufgrund der Reibung mit der Restatmosphäre langsam aber beständig an Höhe verliert und ohne dieses Anheben bald in so dichte Luftschichten geraten würde, dass sie zerbrechen und in der Atmosphäre verglühen würde. Die ISS umkreist die Erde in einem Abstand von rund 400 Kilometern, also auf einem niedrigen Erdorbit, einem sogenannte LEO (für low earth orbit). Mit diesem Begriff sind Orbits bis in eine Höhe von etwa 2000 Kilometern zusammengefasst. Alle Satelliten, die in einem LEO um die Erde kreisen, werden noch durch die Reibung mit der Restatmosphäre abgebremst - allerdings je höher, desto weniger.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.