Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn wir Silvester feiern, hat dann die Erde auch exakt ein Mal die Sonne umrundet? Nein, nicht exakt. Unsere Silvesterfeiern richtigen sich nach unserem Kalender und dieser legt als Jahresbeginn des 1. Januar fest. Ganz grob hat nach einem Jahr die Erde einmal die Sonne umrundet, ganz exakt stimmt dies allerdings nicht. Dies ist der Grund, warum wir alle vier Jahre ein Schaltjahr (und damit einen zusätzlichen Tag) benötigen. Dadurch gerät unser Kalender nicht aus dem Takt und der 1. Januar wandert nicht im Laufe der Jahre in eine andere Jahreszeit. Die Erde umrundet die Sonne in genau 365,2422 Tagen. Deswegen gibt es noch weitere Schaltregeln, um den Kalender noch besser an den Erdumlauf anzupassen.

