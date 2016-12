Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte die Erde durch Ihre Anziehungskraft einen Asteroiden oder ähnliches so einfangen, dass wir einen weiteren Mond haben danach? Im Prinzip ist dies möglich, nur ist das Ganze nicht sehr wahrscheinlich. Es müssen nämlich sehr viele Parameter passen: So muss der Asteroid die richtige Masse, die richtige Bahn und auch die richtige Geschwindigkeit haben, damit er nicht an der Erde vorüberfliegt und auch nicht von ihr so angezogen wird, dass der Asteroid auf die Erde stürzt. Dass dies durchaus vorkommen kann, zeigt das Beispiel unseres Nachbarplaneten Mars: Bei dessen beiden Monden handelt es sich sehr wahrscheinlich um eingefangene Asteroiden.

