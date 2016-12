Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie schnell bewegt sich unser "Fixstern" bei seinem Umlauf um das Zentrum der Milchstraße? Die Bezeichnung "Fixstern" stammt noch aus einer Zeit, in der man die meisten Lichtpunkte am Himmel für feststehende unbewegliche Objekte hielt und daher "Fixsterne" nannte - im Gegensatz zu den "Wandelsternen", deren Position am Himmel sich immer wieder veränderte. "Wandelsterne" nennen wir heute Planeten. Unser Fixstern, die Sonne, bewegt sich - zusammen mit der Erde und den anderen Objekten des Sonnensystems - mit einer Geschwindigkeit von etwa 225 Kilometern pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. Damit braucht die Sonne für eine Umrundung rund 237 Millionen Jahre.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.