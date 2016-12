Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat die Sonde Juno ihren Orbit inzwischen angepasst? Nein, die Jupiter-Sonde Juno befindet sich noch immer auf einem weiten Orbit um den Gasriesen, auf dem sie 53,4 Tage für einen Umlauf benötigt und sich dem Planeten daher auch nur in sehr großen Abständen annähert. Eigentlich war geplant, dass die Sonde ab Oktober einen 14-tägigen Orbit um Jupiter einnimmt. Es gab allerdings Probleme mit Ventilen an den Treibstoffleitungen des Antriebs, so dass man sich entschieden hat, auf dieses Manöver erst einmal zu verzichten. Ob der Orbit im kommenden Jahr angepasst wird, steht noch nicht fest.

