Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Man liest immer wieder von Eis auf verschiedenen Himmelskörpern? Handelt es sich dabei um gefrorenes Wasser? Auch. Auf vielen Himmelskörpern konnte man schon Wassereis nachweisen, je nach Temperatur kann es sich allerdings auch um einen anderen Typ von Eis handeln: So hat man auf dem Mars beispielsweise große Mengen an Kohlendioxideis, also Trockeneis, gefunden. Auf dem Saturnmond Titan dürfte es - neben anderen Eistypen - auch gefrorene Kohlenwasserstoffe geben.

