Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, warum kann man Licht dann abbremsen? Licht lässt sich rerlativ problemlos abbremsen: Die konstante Lichtgeschwindigkeit c gilt nämlich nur im Vakuum, breitet sich Licht durch Materie aus, reduziert sich die Lichtgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Brechungsindex des jeweiligen Mediums. In bodennaher Luft ist die Lichtgeschwindigkeit nur wenig geringer als im Vakuum, im Wasser ist Licht etwa 25 Prozent langsamer.

