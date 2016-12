Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es keine Expedition mit einer unbemannten Sonde, um den Jupitermond Europa genauer zu untersuchen? Der Jupitermond Europa interessiert die Wissenschaftler in der Tat und es gibt auch schon Überlegungen, wie man den Trabanten weiter erforschen kann. Unter seiner dicken Eiskruste vermuten die Wissenschaftler nämlich einen Ozean aus Wasser, in dem es theoretisch auch Leben geben könnte. Die europäische Weltraumagentur ESA plant aktuell die Mission JUICE, die mehr Informationen über die großen Jupitermonde liefern soll. Sie soll im kommenden Jahrzehnt starten. Auf der Erde forscht man an Robotersonden, die sich durch eine Eisdecke bohren und den unterirdischen Ozean erforschen könnten. Zudem muss natürlich auch sichergestellt werden, dass das potentiell vorhandenes Leben nicht zerstört oder beeinflusst wird - etwa durch den Eintrag irdischer Bakterien.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.