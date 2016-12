Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lautet die Drake-Gleichtung. Ist sie seriös? Die inzwischen berühmt gewordene Formel wurde Anfang der 1960er Jahre von Frank Drake aufgestellt. Sie sollte dazu dienen, die verschiedenen Bereiche der Forschung über außerirdisches intelligentes Leben, die auf einem Treffen diskutiert werden sollten, ein wenig zu gliedern. Die Gleichung gibt die Zahl der Zivilisationen in unserer Galaxie an, mit denen wir kommunizieren können. Und diese Zahl hängt von sieben Faktoren ab: die Sternentstehungsrate zur Zeit als unser Sonnensystem entstand ( R* )

) der Anteil von Sternen mit Planeten ( fp )

) die Anzahl von Planeten pro Stern, auf denen Leben möglich ist ( ne )

) der Anteil von Planeten in ne , in denen sich auch Leben gebildet hat ( fl )

, in denen sich auch Leben gebildet hat ( ) der Anteil von fl , wo sich intelligentes Leben gebildet hat ( fi )

, wo sich intelligentes Leben gebildet hat ( ) der Anteil von fi , der kommunizieren kann ( fc )

, der kommunizieren kann ( ) die Lebensdauer einer kommunizierenden Zivilisation (L) Die Anzahl der kommunizierenden Zivilisationen N in unserer Galaxie ist das Produkt dieser sieben Faktoren N = R* fp ne fl fi fc L. Leider sind die meisten dieser Faktoren bis heute weitestgehend Spekulation. Die Gleichung an sich kann, sonst würde man sich nicht auch noch heute damit befassen, durchaus eine seröse Grundlage für Diskussionen sein. Die Frage ist allerdings, ob man die einzelnen Faktoren der Gleichung mit unserem heutigen Wissen schon seriös abschätzen kann - das gilt insbesondere für die letzten Faktoren der Gleichung.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.