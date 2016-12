Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Darf ein Astronaut minderjährig sein? Die Frage dürfte sich für Astronautenkandidaten kaum stellen, da NASA und ESA bestimmte Grundanforderungen an ihre Astronautenkandidaten stellen, die ein Minderjähriger nur schwer erfüllen kann: So verlangt die NASA beispielsweise einen Universitätsabschluss und eine anschließende mindestens dreijährige Tätigkeit in dem entsprechenden Beruf. Nur dann hat man Aussicht, überhaupt in die engere Wahl zu kommen. Dies dürfte alles nur schwer vor Vollendung des 18. Lebensjahrs zu schaffen sein. Gerade für längere Missionen werden auch ungern zu junge Astronauten ausgewählt, da die Strahlenbelastung im All deutlich größer ist, als auf der Erde, was beispielsweise zu Schädigungen des Erbguts führen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.