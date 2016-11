Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Waren die schweren Elemente in unserem Sonnensystem Teil eines Vorgängersterns und wenn ja, was ist über diesen Stern bekannt? Die meisten Elemente im Universum entstanden nicht schon im Urknall, sondern wurden erst später im Inneren von Sternen erzeugt. So entstanden tatsächlich die schwereren Elemente im Sonnensystem, auf denen auch das Leben auf der Erde basiert, im Inneren von anderen Sternen, die es inzwischen längst nicht mehr gibt. Ob es tatsächlich nur ein Stern war, der das Material, aus dem Sonne und Planeten entstanden sind, angereichert hat, ist nicht mehr feststellbar. In der Regel wird aber das interstellare Medium im Laufe vieler Milliarden Jahre von zahlreichen Sternengenerationen immer weiter mit schwereren Elementen angereichert, so dass es den einen Vorgängerstern nicht gibt. Da sich unsere Sonne im Laufe der Zeit auch von ihrem Entstehungsort weg bewegt hat, ist es heute praktisch unmöglich, etwas über die Sterne zu sagen, denen wir letztlich auch unsere Existenz verdanken. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.