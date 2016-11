Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat die Rotation der Erde um ihre eigene Achse Einfluss auf ihre Form? Ja, die Erde ist dadurch keine ideale Kugel. Durch ihre Rotation ist unser Heimatplanet abgeplattet - am Äquator ist er etwas "dicker". Der Unterschied ist allerdings nicht riesig: Der Erdradius am Äquator beträgt etwa 6378 Kilometer, am Pol beträgt er 6356 Kilometer. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.