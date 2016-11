Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum erscheint Merkur auf einigen Bildern braun statt grau? Sonden, wie etwa die Merkur-Sonde MESSENGER, machen in der Regel nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen, betrachten also ihr Beobachtungsobjekt in einem bestimmten Wellenlängenbereich. Die Bilder, die daraus entstehen, sind dann grau. Manchmal versucht man aber auch, beispielsweise eine Ansicht zu erzeugen, die dem entspricht, was das menschliche Auge sehen würde. Dazu werden dann mehrere Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängenbereichen zu einer Farbaufnahme kombiniert. Ein Beispiel ist gerade heute im Nachrichtenteil zu sehen: Im Artikel über die Mission der Sonde Dawn ist eine Farbansicht des Zwergplaneten zu sehen, die wie eben beschrieben entstanden ist. Die meisten Dawn-Bilder von Ceres hingegen, siehe etwa unser Bild des Tages vom 17. November 2016, erscheinen grau. Darüber hinaus gibt es auch Ansichten, in denen bewusst Falschfarben gewählt werden, um bestimmte Strukturen oder die chemische Zusammensetzung der Oberfläche besser sichtbar zu machen. Man sollte also immer darauf achten, wie die Ansicht eines Objekts genau entstanden und was dargestellt ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.