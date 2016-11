Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten die neuen Orion-Raumschiffe das James Webb Space Telescope erreichen und warten? Die von der NASA gegenwärtig entwickelten Orion-Raumschiffe sollen bemannte Missionen zu Zielen weit jenseits des niedrigen Erdorbits ermöglichen und gelten als wichtiger Schritt der NASA auf dem Weg zum Mars. Sie wären damit sicherlich auch in der Lage, den zweiten Lagrange-Punkt zu erreichen, der sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet. Von hier aus soll das James Webb Space Telescope das Weltall beobachten. Werbung Die Frage ist nur, was eine Raumkapsel wie die Orion dort ausrichten könnte: Die Kapsel ist nicht als Raumtransporter geplant, verfügt also beispielsweise nicht über einen Laderaum mit Roboterarm, der bei den Missionen der Space Shuttle zum Einfangen des Weltraumteleskops Hubble genutzt wurde. Hubble war zudem für Wartungsmissionen ausgelegt, was James Webb nicht sein wird. So wäre eine Mission zu James Webb vermutlich mit Orion möglich, doch wäre der Aufwand, der im Vorfeld betrieben werden müsste, um das Teleskop dann tatsächlich auch reparieren zu können, so gewaltig, dass die Kosten für eine solche Mission in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen würden. Es wäre vermutlich günstiger, ein Ersatzteleskop zu bauen und zu starten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.