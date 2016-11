Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange fliegen wir schon in der lokalen Blase? Die "lokale Blase" ist ein Hohlraum im interstellaren Medium, in dem derzeit auch unser Sonnensystem liegt. Sie hat in etwa die Form einer Sanduhr und durchmisst mindestens 300 Lichtjahre. Die genaue Größe und Form ist allerdings sehr schwer zu ermitteln. Man schätzt, dass sich das Sonnensystem seit mindestens fünf bis zehn Millionen Jahren in diesem Hohlraum befindet. Er dürfte vermutlich durch mehrere Supernova-Explosionen entstanden sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.