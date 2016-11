Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sieht man in Deutschland keine Polarlichter? Man kann auch von Deutschland aus Polarlichter sehen, allerdings nur selten und dies dann meist auch nur von Norddeutschland aus. Polarlichter entstehen, wenn Partikel, die von der Sonne ins All geschleudert wurden, ins Magnetfeld der Erde geraten und dann über den Polarregionen in die Erdatmosphäre eindringen und hier mit den Luftpartikeln zusammenstoßen. Diese gewinnen dadurch an Energie und geraten in einen "angeregten" Zustand. Wenn sie dann in ihren normalen Zustand zurückkehren, geben sie die überschüssige Energie in Form von Strahlung wieder ab. Je näher man den beiden Polarregionen ist, desto häufiger lassen sich auch Polarlichter beobachten. In südlicheren Gefilden der Nordhalbkugel sind sie nur zu sehen, wenn besonders viele Partikel in die Erdatmosphäre eindringen, es also zuvor einen heftigen Ausbruch auf der Sonne gab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.