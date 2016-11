Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würden wir mit einem Teleskop einen Astronauten auf dem Mars in Echtzeit winken sehen können? Wäre es möglich, ein Teleskop zu bauen, mit dem man das Winken eines Astronauten auf dem Mars beobachten könnte, würden wir sein Winken natürlich mit der Verzögerung sehen, die der Laufzeit des Lichts vom Mars zur Erde entspricht. Das Licht breitet sich ja, wie alle elektromagnetische Strahlung, maximal mit Lichtgeschwindigkeit aus, so dass ein Blick ins All auch immer ein Blick in die Vergangenheit ist. Würde uns der Astronaut allerdings per Funk ankündigen "Ich winke jetzt", würden wir das auch unmittelbar sehen können, weil uns auch diese Ankündigung erst mit der entsprechenden Verzögerung erreichen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.