Könnte aus unserer inaktiven Galaxie eine aktive Galaxie werden und wäre das gefährlich für das Leben auf der Erde? Eine Galaxie wird aktiv genannt, wenn das zentrale supermassereiche Schwarze Loch über einen längeren Zeitraum große Mengen an Material verschlingt. Eine solche Phase durchlaufen Galaxien in der Regel, wenn sie jünger sind und unsere Milchstraße dürfte diese Epoche bereits lange hinter sich haben. Das kann sich theoretisch dann ändern, wenn durch ein Ereignis größere Mengen an Gas oder Sternen ins Zentrum geleitet werden und die dortige Ordnung damit durcheinander gebracht wird. Ein solches Ereignis könnte etwa die Kollision mit der Andromedagalaxie in einigen Milliarden Jahren sein. Doch selbst wenn die Milchstraße heute plötzlich wieder aktiv werden sollte, dürften wir weit genug von der Zentralregion entfernt sein, um dadurch gefährdet zu werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.