Würden entfernte Zivilisationen im Optischen nur unsere Vergangenheit sehen? Jede Strahlung, ganz gleich in welchem Wellenlängenbereich, breitet sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit aus. Eine Zivilisation, die also vier Lichtjahre von uns entfernt wäre, würde zum jetzigen Zeitpunkt somit die Signale von der Erde empfangen können, die vor vier Jahren die Erde verlassen haben (technische Probleme einmal außen vor gelassen). Ein Blick ins All ist daher immer auch ein Blick in die Vergangenheit.