Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können Blazare wegen ihrer Strahlung gefährlich für die Erde werden? Blazare sind die Zentren von aktiven Galaxien, in denen supermassereiche Schwarze Löcher gerade mit hoher Rate Material verschlingen. Aus unmittelbarer Umgebung des Schwarzen Lochs werden dabei gebündelte Partikelstrahlen ins All geschleudert und die aufgeheizte Scheibe aus Gas um das Schwarze Loch leuchtet hell und sendet daher intensive Strahlung aus. Planeten, die sich in der Nähe der Zentralregion befinden, hätten also vermutlich kaum eine Chance, dass sich dort Leben entwickelt. Und auch entferntere Planeten in der Galaxie, die im Bereich des Partikelstrahls liegen, könnten schlechte Karten in Sachen Leben haben. Blazare sind allerdings Objekte, die in der Regel viele Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Von daher geht von Blazaren keine Gefahr für die Erde aus. Unsere Milchstraße selbst ist keine aktive Galaxie, so das wir auch hier nichts zu befürchten haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.