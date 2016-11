Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Breiten sich Funksignale der Erde auch ins All aus? Funksignale sind elektromagnetische Wellen und breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ob sie sich ins All ausbreiten können, hängt auch von der Art der Funksignale ab, ob sie etwa die Erdatmosphäre durchdringen oder an bestimmten Schichten reflektiert werden. Generell breiten sich die Signale aber ins All aus und in zehn Lichtjahren Entfernung würde man prinzipiell zehn Jahre alte Radioprogramme empfangen können. Allerdings wurden diese Signale ja nicht gebündelt in eine bestimmte Richtung ausgesandt und werden zudem mit zunehmender Entfernung immer schwächer und vermischen sich mit anderen Signalen. Je weiter man von der Erde entfernt ist, desto größer müsste die Antenne sein, um hier noch etwas empfangen zu können. Vermutlich würde man schon sehr bald eine sehr fortschrittliche (und auf der Erde nicht vorhandene) Technologie benötigen, um aus diesem extrem geringen und hochgradig verrauschten Signal noch irgendetwas Verwertbares herauslesen zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.