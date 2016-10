Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Traf vor 66 Millionen Jahren ein Komet oder Asteroid die Erde? Der Einschlag, der für das Aussterben der Dinosaurier zumindest mitverantwortlich war, hinterließ einen gewaltigen Krater im Golf von Mexiko, den Chicxulub-Krater. Ob es sich bei dem Objekt, das damals dort eingeschlagen ist, jedoch um einen Asteroiden oder einen Kometen handelte, ist nicht sicher geklärt. Für beides gibt es Argumente. So können Objekte verschiedenerer Größe, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Zusammensetzungen einen ähnlich großen Krater erzeugen. Asteroiden dürften in der Erdgeschichte deutlich häufiger unseren Planeten getroffen haben als Kometen - was natürlich den Einschlag eines Kometen nicht ausschließt. Vermutlich wird man nie mit absoluter Sicherheit aufklären können, um was es sich damals gehandelt hat. Viele Wissenschaftler gehen aber eher von einem Asteroiden aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.