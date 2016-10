Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man schon Planeten in anderen Galaxien entdeckt? Nein, zumindest gibt es keine, durch mehrere Beobachtungen bestätigten Entdeckungen von Planeten in anderen Galaxien. Eine solche Entdeckung ist auch mit den am häufigsten angewandten Verfahren, wie der Radialgeschwindigkeitsmethode und der Transitmethode, nicht möglich. Mithilfe des Mikrolensing-Effekts könnten Astronomen allerdings vor einigen Jahren einen Planeten in der Andromedagalaxie entdeckt haben. Eine Bestätigung ist jedoch schwierig, weil sich bei diesem Verfahren die Beobachtungen, die zu dem Planetenverdacht führten, nicht wiederholen lassen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.