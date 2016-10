Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso hat der Mond Titan eine dichte Atmosphäre, der größere Mars jedoch nicht? Ob ein Planet oder Mond eine Atmosphäre halten kann, hat entscheidend mit zwei Faktoren zu tun: mit der Masse des Objekts und dessen Temperatur. Letztere hängt im wesentlichen von der Entfernung von der Sonne ab. Um der Anziehungskraft eines Objekts zu entkommen, müssen die Moleküle in der Atmosphäre eine bestimmte Entweichgeschwindigkeit erreichen. Diese ist umso größer, je massereicher das Objekt ist. In einer warmen Atmosphäre bewegen sich die Moleküle aber schon schneller, als in einer kälteren. Der Saturnmond Titan ist weit von der Sonne entfernt und daher sehr kühl. Er hat es daher sehr viel leichter, eine Atmosphäre zu halten, als der Rote Planet Mars, obwohl dieser massereicher ist. Ob ein Objekt generell eine Atmosphäre hat oder nicht, hängt natürlich noch von weiteren Faktoren ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.