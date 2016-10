Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was sind Lyman-Alpha-Emitter? Als Lyman-Alpha-Emitter bezeichnet man Objekte, die eine bestimmte Art von Strahlung aussenden, nämlich Strahlung in der Lyman-Alpha-Emissionslinie. Diese Strahlung entsteht bei der Rekombination von Elektronen mit ionisierten Wasserstoffatomen. Man vermutet, dass es sich bei diesen Objekten um sehr weit entfernte Galaxien handelt, in denen gerade mit ungeheuer hoher Rate Sterne entstehen. Es könnten die Vorläufer von Galaxien wie der Milchstraße sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.