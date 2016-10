Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gehört die Oortsche Wolke noch zur Heliosphäre? Als Heliosphäre bezeichnet man den Bereich um die Sonne, in der der Sonnenwind noch Einfluss hat. Alle Planeten liegen innerhalb der Heliosphäre, die beiden Voyager-Sonden allerdings befinden sich gerade in ihrem Grenzbereich, Voyager 1 hat die Heliosphäre wohl schon verlassen. Die Oortsche Wolke liegt deutlich weiter außerhalb und beginnt in einer Entfernung ab etwa 2.000 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer). Die Ausdehnung der Heliosphäre schwankt und ist auch nicht in alle Richtungen konstant. Sie reicht aber nur bis etwa 100 bis 150 Astronomische Einheiten ins All. Damit liegt die Oortsche Wolke sicher außerhalb der Heliosphäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.