Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann erreichen die Voyager-Sonden die Oortsche Wolke? Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes riesiges Reservoir aus Kometenkernen, auf dessen Existenz man aus den Bahnen bestimmter Kometen geschlossen hat. Wo sie genau beginnt, ist bislang nicht sicher, man vermutet, dass die Wolke in einem Abstand von 2.000 bis 5.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne anfängt. Eine Astronomische Einheit ist der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne, also rund 150 Millionen Kilometer. Gegenwärtig ist Voyager 1 "nur" rund 136 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, Voyager 2 sogar "nur" 112 Astronomische Einheiten. Dieser Abstand vergrößert sich pro Jahr um rund 3,6 bzw. 3,2 Astronomische Einheiten. Mit dieser Geschwindigkeit wird Voyager 1 somit erst in über 500 Jahren mehr als 2.000 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.