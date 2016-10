Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man nicht mit einer Sonde auf einem Kometen das äußere Sonnensystem erkunden? Die Idee ist faszinierend: Warum nicht einfach Huckepack auf einem Kometenkern ins äußere Sonnensystem reisen und sich umschauen, was es dort zu sehen gibt? Das Problem: Es gibt dort nicht viel zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet an irgendetwas Interessantem nahe genug vorüberfliegt, dürfte verschwindend gering sein. Außerdem müsste man bei einer Station auf der Oberfläche eines Kometen verschiedene technische Probleme in den Griff bekommen: Die Energieversorgung ist kaum mit Sonnenlicht möglich, das Anvisieren bestimmter Ziele und die Kommunikation mit der Erde durch die Rotation des Kerns äußerst schwierig. Außerdem ist die Oberfläche eines Kometen nicht unbedingt der stabilste und staubfreiste Ort, so dass auch hier neue Herausforderungen auf die Entwickler zukämen. Es scheint mir daher deutlich einfacher zu sein, Sonden zu bauen, die lieber selbst dorthin fliegen, wo es etwas zu sehen und erforschen gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.