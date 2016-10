Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Folgen für unser Sonnensystem und die Planeten wird es haben, wenn die Milchstraße mit der Andromedagalaxie kollidiert? Weniger Folgen als man vielleicht zunächst vermuten würde: Mit der Erde und den Planeten dürfte recht wenig passieren, da die Wahrscheinlichkeit einer wirklichen Kollision zwischen Sternen oder gar Planeten bei Galaxienkollisionen relativ gering ist: Dazu ist einfach zu viel Platz zwischen den Sternen einer Galaxie. Unser Sonnensystem dürfte aber natürlich zusammen mit anderen Sternen einen anderen Platz in der neu entstehenden Galaxie bekommen, der wohl - so deuten Simulationen an - eher noch weiter in den Außenregionen liegen dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.