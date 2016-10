Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wird das James Webb Space Telescope zum Lagrange-Punkt L2 befördert? Der Hubble-Nachfolger, das James Webb Space Telescope, wird nicht wie Hubble die Erde umrunden, sondern am sogenannten Lagrange-Punkt L2 des Systems Erde-Sonne positioniert werden, in etwa 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde. Dorthin gelangt es mithilfe einer Ariane-5-Trägerrakete. Die notwendigen Kurskorrekturen auf dem Weg dorthin kann es mit kleinen Steuertriebwerken an Bord selbst durchführen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.