Kehrt der Komet 67P erneut in das innere Sonnensystem zurück? Davon ist auszugehen. Der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko, der ja im Detail von der ESA-Sonde Rosetta untersucht wurde, ist nämlich ein kurzperiodischer Komet mit einer Umlaufperiode von rund 6,5 Jahren. Nach dem Periheldurchgang des Kometen im August des vergangenen Jahres wird er also in rund fünf Jahren wieder durch das innere Sonnensystem fliegen.