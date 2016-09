Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden von der Astrometriemission Gaia auch Sterne außerhalb der Milchstraße erfasst? Grundsätzlich nein: In erster Linien ist Gaia ein Astrometriesatellit, der die Entfernung zu Sternen mithilfe ihrer Parallaxe bestimmen und diese anschließend weiter charakterisieren soll. Das funktioniert nur in unserer Milchstraße. Allerdings erfasst Gaia dazu wiederholt große Bereiche des Himmels und kann auf diese Weise beispielsweise auch Supernova-Explosionen in anderen Galaxien entdecken. Das ist aber nur ein Nebeneffekt der eigentlichen Astrometriemission. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.