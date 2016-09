Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann ein Quasar einen Jet in zwei Richtungen ins All schießen? Jets, also gebündelte Partikelstrahlen, die mit hoher Geschwindigkeit aus der unmittelbaren Umgebung eines aktiven Schwarzen Lochs in All beschleunigt werden, speisen sich aus Teilen des Materials der Akkretionsscheibe. In dieser sammeln sich Gas und Trümmerteile bevor sie im Schwarzen Loch verschwinden. Dieses Material kann sich auf extrem hohe Temperaturen aufheizen und sorgt so für die beobachtbare Strahlung eines Quasars. Durch ein starkes Magnetfeld kann etwas vom Material aus der Scheibe in Bahnen entlang der Feldlinien gezwungen und schließlich in zwei Strömen, die senkrecht zur Ebene der Scheibe stehen, ins All abgestoßen werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.