Welche Masse gelangt durch Meteoroiden in jedem Jahr auf die Erde? Da kann man natürlich nur schätzen. Eine vor etwa fünf Jahren veröffentlichte Studie geht von etwa 15.000 Tonen an Meteoroiden, Mikrometeoroiden und Staubpartikeln aus, die in jedem Jahr auf die Erde fallen.