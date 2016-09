Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es irgendwelche Hinweise aus Beobachtungen auf die Existenz von Weißen Löchern? Nein. Weiße Löcher sind ein theoretisches Konstrukt, für dessen Existenz in unserer realen Welt man bislang noch keinerlei Hinweise gefunden hat. Es würde sich praktisch um umgekehrte Schwarze Löcher handeln. Sie existieren als theoretisch mögliche Lösung der Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, was natürlich nicht bedeuten muss, dass es sie auch in Wirklichkeit gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.