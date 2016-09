Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Braune Zwerge, um die Planeten kreisen? Man hat um einige Braune Zwerge tatsächlich Staubscheiben entdeckt, in denen sich theoretisch Planeten bilden könnten - allerdings wären diese dann deutlich masseärmer als die Planeten, die man in unserem Sonnensystem findet. Wirklich sicher, wie diese Prozesse auch bei so niedrigen Massen ablaufen, ist man sich nicht. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sich tatsächlich Planeten um Braune Zwerge bilden können. Um einige Braune Zwerge hat man nämlich entsprechende Objekte nachgewiesen. In vielen Fällen ist allerdings nicht ganz klar, ob es sich nun um einen Planeten des Braunen Zwergs oder nicht vielleicht eher um einen weiteren Braunen Zwerg handelt, also um so etwas wie ein Doppel-"Stern"-System. In jüngster Zeit hat man aber auch Objekte um Braune Zwerge entdeckt, bei denen es sich wohl tatsächlich um Planeten handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.